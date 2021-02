A federação Horesca, que representa o setor da horeca, divulgou esta sexta-feira uma lista de reivindicações que foram atendidas pelo Governo, depois de várias reuniões de negociação com o ministro das Classes Médias, a última das quais no dia de ontem.

Principais reivindicações da federação Horesca "vão ser atendidas"

Henrique DE BURGO

Entre as novidades saídas da reunião desta quinta-feira com o ministro da tutela, Lex Delles, a federação que reagrupa hotéis, restaurantes e cafés, garante que o governante apresentou no Conselho de Ministros de hoje o prolongamento da ajuda de custos não cobertos até junho de 2021.

A Horesca garante que esta ajuda vai ser ainda alargada, a partir desde mês, às empresas recém-criadas (em atividade depois de 15 de março de 2020), enquanto para as empresas em fecho administrativo, o Estado vai assumir 100% dos custos não cobertos.

Para os hotéis com quebra do volume de negócios de 75% em relação a 2019, o montante da ajuda para custos não cobertos também será de 100%.Já as empresas em processo de encerramento administrativo, mas ainda ativas vão ser apoiadas com o equivalente a 25% das receitas registadas nos serviços 'take away' e entrega.

Por fim, a federação do setor horeca refere que o ministro das Classes Médias apresentou ainda no Conselho de Ministros de hoje a reivindicação que pedia o aumento dos limites máximos da ajuda para custos não cobertos em 50%.De fora das reivindicações aceites pelo governante, fica a retroatividade do auxílio de custos não cobertos.

A Horesca garante que vai continuar a exigir a extensão de todas as ajudas até ao final de 2021, conforme planeado pela Comissão Europeia e lutar pela redução do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) no setor para os 3%.

Outra exigência que permanece é a prorrogação dos 'vouchers' para serem usados em hotéis e pousadas ou a introdução de um novo 'voucher' válido até ao final de 2021 para apoiar a hotelaria.



