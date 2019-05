A ex-mulher do príncipe Louis do Luxemburgo fez questão de dar os parabéns ao príncipe Harry e a Meghan Markle pelo nascimento do bebé real, na sua conta de Instagram.

Luxemburgo 2 min.

Princesa Tessy está “desejosa de conhecer filho” de Príncipe Harry

A ex-mulher do príncipe Louis do Luxemburgo fez questão de dar os parabéns ao príncipe Harry e a Meghan Markle pelo nascimento do bebé real, na sua conta de Instagram.

A princesa Tessy conhece o príncipe Harry e partilha com ele algumas causas, como o apoio à melhoria das condições de acesso à saúde das minorias étnicas imigrantes. Por isso, mal foi anunciado o nascimento do filho de Harry e Meghan Markle, a ex-mulher do príncipe Louis do Luxemburgo apressou-se a desejar os parabéns ao casal real.

“Muitos parabéns queridos Harry e Meghan pela chegada do vosso bebé”, escreveu a princesa na sua conta do Instagram. “Gabriel, Noah e eu desejamos aos três – agora vocês são uma pequena família – muita felicidade e boa saúde”, acrescentou Tessy, que por já estar oficialmente separada do príncipe Louis irá perder o seu título de princesa em setembro, como anunciou a Casa Grã-Ducal.

A ainda princesa termina a mensagem dizendo: “Mal podemos esperar para conhecer o pequenino, no seu devido tempo”.

Príncipe Harry não fala com irmão mas envia parabéns ao sobrinho Louis Entre os milhares de mensagens às fotos do pequeno príncipe Louis encontra-se uma muito especial. A do Príncipe Harry e de Meghan Markle. “Parabéns Louis. Enviamos-te muito amor e carinho”, escreveram os Duques de Sussex. A mensagem já tem milhares de gostos e centenas comentários.

Tessy Antony estava ainda casada com o príncipe Louis, em 2016, quando o casal participou juntamente com o príncipe Harry num evento do NAZ, uma organização sem fins lucrativos do Reino Unido, destinada a melhorar a saúde sexual das comunidades imigrantes daquele país. Os três estiveram presentes no evento dedicado à sensibilização para os comportamentos de risco da transmissão da Sida, que decorreu no The Hurlingham Club, em Londres, em novembro de 2016, e foram fotografados juntos.

Mais recentemente, a ex-mulher do príncipe Louis veio a público defender a duquesa de Sussex, Meghan Markle, das pressões que ela e a sua família sofrem por causa da atriz norte-americana se ter apaixonado por um príncipe e ter entrado para a família real britânica. Também ela, Tessy do Luxemburgo, sofreu na pele tais pressões. E ainda hoje sofre, agora por se ter divorciado do príncipe Louis. “O meu irmão mais velho ainda hoje não me fala”, e já se passaram treze anos desde que esta ativista de direitos humanos se casou com o Príncipe Louis do Luxemburgo. “Ele não aguentou a situação”, vincou Tessy Antony no documentário ‘O efeito Meghan’, emitido recentemente pela Sky News.

Princesa Tessy revela que irmão deixou de lhe falar A ex-mulher do príncipe Louis conta tudo, em entrevista à Sky News, o que sofreu por ter decidido casar-se com um membro da realeza e as pressões e discriminações que vive agora por se ter divorciado do filho dos Grão-Duques. Não só ela como a sua família.

O príncipe Louis e Tessy Antony têm dois filhos, Gabriel, de 13 anos, e Noah, de 11 anos. Os jovens também se quiseram juntar à mãe nos parabéns aos duques de Sussex pelo nascimento do bebé real. Dois dias depois do funeral do seu bisavô, o Grão-Duque Jean, muito estimado pela família e pelos meninos, Tessy e os filhos, Gabriel e Noah, receberam uma boa notícia, o nascimento do bebé real, o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico.