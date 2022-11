Os Grão-Duques anunciaram esta segunda-feira que a princesa Alexandra, 31 anos, está noiva de Nicolas Bagory, de 34 anos e o enlace será daqui a uns meses.

Princesa Alexandra. Única filha do casal grão-ducal vai casar na primavera

Para a próxima primavera, o Grão-Ducado irá engalanar-se para mais um casamento real. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelos Grão-Duques que apresentam o noivo da filha, de 31 anos, e comunicam que o casamento será realizado na primavera.

"Suas Altezas Reais, o Grão-Duque e a Grã-Duquesa têm muito prazer em anunciar o noivado da sua filha, Sua Alteza Real Princesa Alexandra, com o senhor Nicolas Bagory", divulga o comunicado do Marechal da Corte, publicado nas redes sociais da Cour Grão-Ducal e no twitter da grã-duquesa Maria Teresa.

O enlace real terá lugar na primavera, embora ainda não haja referência a uma data específica. Contudo, os pais da princesa Alexandra estão felizes. "As duas famílias unem-se à felicidade dos noivos, com todo o seu afeto", lê-se no anúncio deste casamento real. Junto com o comunicado a casal real divulga a foto oficial dos noivos.

Quem é o noivo da princesa Alexandra, a única filha do casal Grão-Ducal que tem mais quatro filhos todos homens? Segundo revelam Henri e Maria Teresa no comunicado do noivado, Nicolas Bagory, celebrará no próximo dia 11, 34 anos e cresceu na Bretanha, em França. Depois de estudar Ciências Políticas e Estudos Clássicos, trabalha atualmente na criação de projetos sociais e culturais.

Na próxima primavera passará a fazer parte da grande família real do Luxemburgo. Henri e Maria Teresa têm cinco filhos. Depois do Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, nasceram Félix, Louis, Alexandra e Sébastien.

