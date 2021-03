Os primeiros autotestes de diagnóstico à covid-19 nas escolas começam a ser feitos já no próximo dia 22 de março.

Primeiros testes rápidos nas escolas arrancam a 22 de março

Susy MARTINS Os primeiros autotestes de diagnóstico à covid-19 nas escolas começam a ser feitos já no próximo dia 22 de março.

Tal como o ministro da Educação tinha anunciado, a ideia é que alunos e professores possam fazer os testes de forma autónoma. Esta primeira etapa do projeto arrancará naquela data em apenas algumas escolas do país, de acordo com o l’Essentiel, que cita o Ministério da Educação.

Segundo o diário, o ministério especificou que o projeto piloto vai decorrer entre 22 de março e 2 de abril, com o objetivo de testar a viabilidade dos autotestes. No entanto, estes não serão feitos a partir da saliva, mas pelo nariz com recurso à zaragatoa.

Covid-19. Escolas registaram mais de 300 casos positivos na última semana de fevereiro Na semana de regresso às aulas presenciais, foram identificados 351 casos no ensino fundamental, secundário e nos centros de competências. Maioria das infeções foram casos isolados em turmas e com contágio fora da escola.

O Ministério da Educação frisa ainda que os testes serão acompanhados de um folheto, com todas as explicações sobre a sua utilização. O objetivo é que todas as escolas possam iniciar os autotestes à covid-19 depois das férias da Páscoa, em meados de abril.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.