Primeiros flocos de neve começam a cair no Grão-Ducado

Os primeiros flocos de neve desta época do ano já começaram a cair. As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) apontam para a queda de "alguns flocos de neve misturados com chuva, durante a tarde" desta sexta-feira.

Mas, nalguns pontos do país, os primeiros flocos brancos já deram o ar da sua graça.

A neve volta a aparecer nas previsões do MeteoLux para segunda e terça-feira, havendo a possibilidade de queda de neve, embora com fraca intensidade.

A partir de sábado e até segunda-feira, as temperaturas mínimas previstas vão oscilar entre 1 e -1 graus. Já as máximas vão oscilar entre os 2 e os 4 graus.



O sol deverá espreitar ainda durante o fim de semana.

