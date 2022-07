Os condutores já poderão circular parcialmente nesta via.

Mobilidade

Primeiro troço da nova N3 abre no domingo

A partir de domingo à tarde, o primeiro troço da N40, a nova N3, será aberto ao trânsito. Trata-se da secção que vai da ponte Buchler ao Lycée technique de Bonnevoie/rue de Neufchâteau.

As obras do projeto, que visa reorganizar o fluxo do tráfego no sul da capital para dar lugar à mobilidade suave, correm a bom ritmo.

A inauguração da linha de tram ao longo desta via está marcada para 11 de setembro, estando já a decorrer os primeiros testes de circulação.

A N40 vai ligar a zona da Gare a Howald, através da rue des Scillas, e a Gasperich, e vai desobstruir consideravelmente a estrada de Thionville, a antiga N3.

