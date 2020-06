Primeiro radar inteligente começa a funcionar a 15 de junho

15 de junho. Esta é a data da entrada em funcionamento do chamado radar inteligente, na estrada nacional N11, entre Waldhaff e Gonderange.

Henrique DE BURGO 15 de junho. Esta é a data da entrada em funcionamento do chamado radar inteligente, na estrada nacional N11, entre Waldhaff e Gonderange.

O anúncio foi feito hoje pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade e das Obras Públicas, François Bausch.

Instalado em julho do ano passado, o radar fixo que calcula a velocidade média das viaturas naquele troço começou a ser testado em meados de dezembro e a partir da próxima segunda-feira, já depois da fase mais crítica da pandemia, vai começar a registar o excesso de velocidade.

O limite máximo é de 90 km/h para os veículos ligeiros, enquanto para os pesados é de 75 km/h. Em média, para se fazer o troço de 3,8 quilómetros são necessários cerca de três minutos. Quem for apanhado em excesso de velocidade, superando os 3 km/h de tolerância, deverá receber uma multa em casa, por carta.

François Bausch anunciou que, no final do ano, vai ser feito um primeiro balanço e nessa altura será tomada a decisão ou não sobre a instalação de mais radares do género no país, fazendo referência à estrada entre Wiltz e Kautenbach (N25) e ao tunel Markusbierg, na A7.



