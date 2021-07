Apesar de apresentar melhorias, o Primeiro-Ministro não vai para casa ainda, como inicialmente previsto.

Primeiro-ministro

Xavier Bettel vai continuar hospitalizado

Ana Patrícia CARDOSO Apesar de apresentar melhorias, o Primeiro-Ministro não vai para casa ainda, como inicialmente previsto.

De acordo com a nova atualização do Ministério de Estado, o Primeiro-Ministro, Xavier Bettel, vai continuar internado "mais um pouco", apesar do seu "estado estar a melhorar" e ainda não é esta quarta-feira que vai para casa.

Internado no domingo devido sobretudo a "falta de ar", Bettel está sob observação. Na segunda-feira, o ministério tinha falado num internamento de "dois ou quatro dias", mas esse prazo vai agora ser alargado.

Como é possível Xavier Bettel estar hospitalizado se já tomou uma dose da vacina? Por causa da vacina Astrazeneca que é "menos eficaz" e da variante delta, explica Thérèse Staub, diretora do Serviço Nacional de Doenças Infeciosas do CHL, em vídeo, ao Luxemburger Wort. Veja com atenção.

De acordo com a versão francesa do Wort, torna-se cada vez mais certo que o primeiro-ministro não vai estar ao lado da Ministra da Saúde, Paulette Lenert, para anunciar as novas restrições em vigor a partir de 15 de julho. Nesta fase, "todas as opções ficam em aberto", indica o ministério.

De qualquer forma, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, assegura a continuidade dos assuntos correntes no Ministério do Estado enquanto o primeiro-ministro estiver hospitalizado. Escolha que, segundo fonte do ministério confirmou à Rádio Latina, terá sido do próprio Bettel.

