Primeiro-ministro

"Estado grave, mas estável". Bettel vai continuar hospitalizado

Ana Patrícia CARDOSO O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, fica encarregado temporariamente da liderança do Executivo.

Era para ser um dia de internamento para exames, mas esse período vai alargar-se. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai ficar no hospital por mais uns dias, já confirmou o Ministério do Estado em comunicado.

Bettel vai permanecer sob observação médica "mais dois a quatro dias" devido "a sintomas persistentes", tendo-lhe sido diagnosticada "uma saturação insuficiente de oxigénio", indicando falta de ar. O atual estado de saúde do primeiro-ministro "é considerado grave, mas estável", avança o ministério.

Bettel foi internado no domingo de manhã após ter testado positivo à covid-19 na semana passada. Por agora, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, fica encarregue temporariamente da liderança do Executivo, mas Bettel "continuará a coordenar o trabalho do Governo e assumirá as suas funções à distância".

Esta manhã, o vice-primeiro-ministro, Dan Kersch, garantiu que o governante "está em pleno poder das suas capacidades" e que continua a "trocar ideias com os membros do Governo por todos os meios à sua disposição".

