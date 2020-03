Primeiro-ministro e ministra da Saúde vão hoje ao Parlamento

A pandemia da doença Covid-19 vai ser debatida esta tarde na Câmara dos Deputados.

A pandemia da doença Covid-19 vai ser debatida esta tarde na Câmara dos Deputados. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, sobem ao púlpito do Parlamento a partir das 14:00.

As declarações dos governantes serão seguidas de um debate com os partidos políticos com assento parlamentar.

Esta sessão não será pública, na medida em que ao contrário do que tem vindo a ser hábito, o plenário decorrerá ‘à porta fechada’ sem público a assistir desde as bancadas do Parlamento.

Os cidadãos poderão, no entanto, assistir ao debate à distância, através do canal de televisão do Parlamento “Chamber TV” e então em livestreaming, a partir do ‘site’ www.chd.lu.

À medida de precaução, para evitar a propagação do novo coronavírus, acresce os cuidados que os próprios deputados têm de ter. É que nem todos vão poder assistir ao debate ao mesmo tempo. Tem de haver lugares vazios entre cada deputado para que se cumpra a distância recomendada de higiene.

Os trabalhos nas comissões parlamentares desta semana foram anulados, sendo que os parlamentares só se vão reunir para tratar de assuntos urgentes relacionados com o novo coronavírus.

Já na semana passada as viagens dos deputados ao estrangeiro foram canceladas pela Câmara dos Deputados.