Primeiro-ministro do Sarre critica alívio de medidas no Luxemburgo

Redação O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, já veio rebater as declaração de Tobias Hans, afirmando que o Luxemburgo não quer seguir um caminho separado e não quer provocar os vizinhos.

O primeiro-ministro do Sarre, Tobias Hans, criticou o relaxamento das medidas anti-covid anunciadas por Xavier Bettel na passada terça-feira, 5.

"Para ser honesto, considero irresponsável relaxar as medidas quando há números tão altos do vírus", disse numa entrevista ao Saarländischer Rundfunk. A decisão do governo luxemburguês é um "fardo para a Grande Região", que deve ser "reconsiderada".

Além disso, Hans alertou sobre uma possível disseminação da mais recente variante do vírus, especialmente porque também sabemos que existem ligações estreitas entre Luxemburgo e Grã-Bretanha, onde a nova mutação é galopante", disse.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, já veio rebater as declaração de Hans, afirmando à versão alemã do Luxemburger Wort que o Luxemburgo não quer seguir um caminho separado e não quer provocar os vizinhos. Pelo contrário, a incidência de 7 dias caiu, razão pela qual não se tratou de abrandamento, mas sim de adaptação das medidas. "Decidimos reintroduzir o ensino presencial porque, caso contrário, muitas crianças perderiam o rumo", afirmou o ministro.

Quando se trata de restaurantes e cafés, não há diferença da Bélgica e da Alemanha, uma vez que ainda estão fechados. Além disso, Luxemburgo não flexibilizou as medidas em lojas e centros comerciais, mas endureceu-as. "Aqui estão regras muito rígidas, mais rígidas do que antes do Natal", garante.

Além disso, ao contrário da Alemanha, o Luxemburgo tem recolher obrigatório, que volta a ser às 23h. O governo acompanhará de perto a situação, garante Asselborn.

As alegações do Saarland sobre as conexões de voos entre Londres e Luxemburgo são completamente incompreensíveis, uma vez que "todos os que chegam da Grã-Bretanha estão sujeitos a teste", finaliza Asselborn.







