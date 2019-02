O primeiro encontro lusófono subordinado ao tema "Viver com demência" vai ter lugar este sábado, na cidade do Luxemburgo.

Primeiro encontro lusófono "Viver com demência" no sábado

Segundo o serviço Info-Zenter Demenz, o objetivo deste evento dirigido à comunidade lusófona passa por "dar a conhecer às pessoas portadoras desta doença, aos familiares e a todos os interessados informação sobre os apoios existentes no Luxemburgo para melhor viver com a doença".



A sessão de informação, que conta com a presença da especialista portuguesa Rosa Maria Resende de Almeida, vai também servir para tirar dúvidas sobre a demência e como detetar prematuramente a doença.



O encontro, em língua portuguesa e com tradução para francês, está marcado para as 15h deste sábado, na sala de festas do lar de idosos St. Jean-de-la-Croix (rue Michel Rodange, n° 13), na capital.