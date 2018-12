O aumento de 1,1% do salário mínimo no Luxemburgo, a partir de 1 de janeiro de 2019, vai custar às empresas 20,8 milhões de euros (ME).

Primeiro aumento do salário mínimo em 2019 custa 21 ME às empresas

Manuela Pereira O aumento de 1,1% do salário mínimo no Luxemburgo, a partir de 1 de janeiro de 2019, vai custar às empresas 20,8 milhões de euros (ME).

A estimativa foi avançada esta manhã pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch, aos membros da respetiva comissão parlamentar.

O aumento representa cerca de 20 euros brutos a mais por mês, para os bolsos dos trabalhadores.

Graças a estes aumentos, o salário mínimo dos trabalhadores não qualificados sobe para 2.071,07 euros por mês e o dos não qualificados é elevado para 2.485,29 euros.

A votação em plenário está agendada para a próxima semana, para garantir que a lei entre em vigor a 1 de janeiro de 2019.

Esta é uma das três medidas anunciadas pelo Governo para aumentar o salário mínimo, de forma progressiva, com o objetivo de chegar a um total de 100 euros líquidos, com efeitos retroativos a 1 de janeiro.

Para atingir esse valor deverá ser criado um “crédito de imposto” a favor dos trabalhadores, tal como afirmou recentemente à Rádio Latina o vice-primeiro-ministro, Félix Braz.

O valor que resta, para alcançar os 100 euros líquidos de aumento do salário mínimo, será suportado pelo Estado e pelas empresas.

Para já é impossível de calcular esse valor, uma vez que há um outro projeto de lei nesse sentido que ainda está a ser elaborado.

Sabe-se, contudo, que as PME vão beneficiar de um alívio fiscal de 1%, para as ajudar, em parte, a suportar o peso do aumento do salário mínimo.