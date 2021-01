A estratégia de vacinação do país vai decorrer em cinco fases.

Primeiras vacinas contra a covid-19 chegam esta terça-feira aos hospitais do Luxemburgo

Henrique DE BURGO A estratégia de vacinação do país vai decorrer em cinco fases.

Os hospitais do Luxemburgo vão começar esta terça-feira, 12 de janeiro, a vacinar os profissionais de saúde e de assistência. O anúncio é feito em comunicado pelo Governo após a entrega de ontem de mais 4.875 novas doses da vacina BioNTech/Pfizer e das primeiras 1.200 doses da vacina da Moderna.

A primeira sessão de vacinação vai ter lugar às 10h desta manhã, no hospital de Kirchberg. Recorde-se que até a semana passada 1.251 pessoas tinham recebido a primeira dose da vacina Biontech/Pfizer no Luxemburgo. A maioria, desde 28 de dezembro, foram os profissionais de saúde, mas não dos hospitais, e alguns idosos de 11 lares de terceira idade.

A estratégia de vacinação do país vai ocorrer em cinco fases. A primeira inclui os profissionais de saúde de hospitais, clínicas e lares de idosos, bem como os idosos desses lares. A segunda envolve pessoas com mais de 75 anos e posteriormente de 65 a 75 anos. Já a fase seguinte vai dar prioridade às pessoas vulneráveis entre 50 a 65 anos, enquanto a quarta etapa contempla as pessoas vulneráveis ​​com menos de 50 anos.

Por último, a fase cinco destina-se à população dos 50 anos aos 16 anos e aos trabalhadores transfronteiriços, faltando saber o início de cada fase.



