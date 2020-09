Primeiras máscaras de proteção 100% luxemburguesas já estão à venda

São máscaras cirúrgicas descartáveis e estão à venda apenas nos supermercados do grupo Cactus.

Diana ALVES

As primeiras máscaras de proteção 100% luxemburguesas já chegaram ao mercado.

A fabricante é a empresa Santé Services, que pertence ao mesmo grupo dos Hospitais Robert Schuman.

Num comunicado divulgado à imprensa, o grupo Cactus adianta que os seus supermercados “acabam de dar início à comercialização das primeiras máscaras de proteção 100% made in Luxembourg”, acrescentando que esta é uma forma de diminuir a pegada ecológica.

Embora as novas máscaras luxemburguesas também sejam descartáveis, o Cactus sublinha que a sua aquisição exige menos emissões de dióxido de carbono, uma vez que não envolve importações de longe, como por exemplo da China, de onde vem a maior parte das máscaras.

Outra vantagem prende-se com a sua distribuição que acaba por ser mais rápida e flexível, em caso de necessidade.Recorde-se que o uso de máscara é obrigatório nos transportes e espaços públicos fechados e sempre que o distanciamento de dois metros entre pessoas não pode ser respeitado.

Quando se fala deste assunto, convém também lembrar que, depois de usadas, as máscaras descartáveis devem ser depositadas no lixo comum. Quem as atirar para o chão na via pública arrisca-se a uma multa de 49 euros.

