Primeira remessa da vacina Janssen já chegou ao Luxemburgo

As primeiras vacinas da Janssen já chegaram ao Luxemburgo na segunda-feira à tarde. A confirmação chegou do Ministério da Saúde ao Contacto. As doses serão agora distribuídas pelos cinco centros de vacinação contra a covid-19 no país e "serão administradas nos próximos dias", diz o gabinete tutelado temporariamente por Romain Schneider.

A primeira remessa inclui 2.400 doses da vacina da Johnson & Johnson e mais 2.400 deverão chegar até ao final de abril. Contrariamente aos outros três antídotos administrados no país a Janssen é de toma única, uma vantagem em relação às concorrentes Vaxvezria (da AstraZeneca), Moderna e Pfizer/BioNTech.

Além do Luxemburgo, outros países da UE já começaram a receber a Janssen. A entrega surge num momento em que a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) está a investigar a vacina da farmacêutica norte-americana devido a casos de coágulos sanguíneos após a toma do medicamento nos EUA.

Também esta segunda-feira, o quinto centro de vacinação contra a covid-19 abriu no país, com a presença do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Saúde temporariamente em funções, Romain Schneider. Localizado no aeroporto do Findel, o novo centro tem capacidade para administrar 50.000 doses de vacinas por semana.

