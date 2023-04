Este fim de semana, a primeira metade da ponte foi içada sobre a autoestrada. A colocação dos carris está prevista para o Outono.

Primeira metade da ponte do tram já atravessa a autoestrada

Frank WEYRICH Este fim de semana, a primeira metade da ponte foi içada sobre a autoestrada. A colocação dos carris está prevista para o Outono.

No final do próximo ano, o tram irá até ao aeroporto de Findel. Para que isso seja possível, a linha deve primeiro atravessar o nó da autoestrada Jonction Grünewald.

Este fim de semana, a primeira secção da ponte foi colocada sobre as faixas de rodagem que conduzem à Alemanha. Por conseguinte, a autoestrada foi encerrada entre a saída de Sandweiler e a saída de Senningerberg.

Os suportes de betão para a futura passagem superior já estavam preparados em ambos os lados da autoestrada desde o início do Outono.

Esta ponte, designada Ouvrage d'art (OA) 894 na gíria técnica, atravessa um total de dez faixas de rodagem das autoestradas A1 e A7. Desenvolve-se num amplo arco desde o Neien Tramsschapp até ao corredor que atravessa o Grünewald. A distância entre os dois pontos de apoio é de pouco mais de 100 metros. A largura da estrutura é de dez metros.

8 Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich Foram necessárias duas horas para conduzir a ponte e instalá-la sobre a autoestrada. Foto: Frank Weyrich

Da Luxexpo ao Findel em nove minutos

Foi montado um suporte central na faixa de separação entre as duas faixas de rodagem. Simultaneamente, tanto no lado sul da autoestrada como no lado da ponte do tram, foram unidos os elementos de viga de aço da futura ponte.

Agora, o primeiro troço curvo, do lado sul até ao meio da autoestrada, foi colocado. No próximo fim de semana, será a vez da segunda peça completar a ligação. Nessa altura, as auto-estradas A7 e A1 serão novamente encerradas ao trânsito, mas desta vez na direção de Irrgarten. A previsão atual é que, no Outono, os trabalhos tenham progredido ao ponto de permitir a colocação dos carris.

As obras fazem parte do chamado "Tronçon E" da linha de tram. Este troço entre o chamado Centre de remisage, não muito longe da Luxexpo, e o aeroporto tem um comprimento total de 3,9 quilómetros e duas paragens, o Pôle d'échange Héienhaff e o terminal no aeroporto.

A distância entre a atual paragem Luxexpo e a paragem Héienhaff é de 3,3 quilómetros. Seguem-se 855 metros até à estação Findel. A viagem entre a paragem Luxexpo e o terminal no aeroporto demorará pouco menos de nove minutos.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto)

