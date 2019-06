A empresa retalhista de origem francesa recebeu esta quarta-feira as chaves das suas instalações, situadas no coração do centro do Luxemburgo, no centro comercial Royal-Hamilius.

Primeira Fnac do Luxemburgo vai abrir no final do ano em Hamilius

Depois das Galerias Lafayette e do Delhaize, é a vez de a Fnac receber as chaves da sua primeira loja no Luxemburgo, no centro comercial Royal-Hamilius. A partir do final do ano, uma superfície de dois mil metros quadrados irá receber os visitantes e residentes do Grão-Ducado, avança a empresa francesa, sem revelar mais detalhes sobre a data exata de abertura da loja.

Maquete da entrada da Fnac no centro da cidade do Luxemburgo Imagem: CODIC

A entrada da Fnac irá situar-se na esquina das duas ruas comerciais pedonais, a Grand-Rue e a Rue Aldringen. Atualmente, a loja desta empresa retalhista mais próxima do Luxemburgo fica a cerca de 60 quilómetros da capital, na cidade francesa de Metz.

O projeto Royal Hamilius, com inauguração originalmente prevista para 2017, deverá abrir as portas em novembro deste ano. Os atrasos deveram-se à resistência dos moradores do antigo edifício do "Biergercenter", e depois dos comerciantes e habitantes da zona.

Com mais de 550 elementos em vidro e ouro, o Royal Hamilius é um projeto misto que vai criar uma espécie de ilhéu multifuncional com estabelecimentos comerciais, serviços, restauração, escritórios e alojamentos. A place Hamilius vai tornar-se exclusivamente numa zona pedonal. O projeto inclui ainda a renovação do centro subterrâneo Aldringen e o aumento da capacidade do parque de estacionamento subterrâneo de 350 para 650 lugares.