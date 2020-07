A primeira fase de despistagem em larga escala da covid-19 chegou ao fim esta segunda-feira no Grão-Ducado. Um fim anunciado por comunicado pelo ministério da Saúde, o ministério do Ensino Superior e da Investigação e do Instituto da Saúde do Luxemburgo (LIH). Por dia, chegaram a ser feitos até 16.000 testes.

Primeira fase de testes em larga escala chegou ao fim

Susy MARTINS A primeira fase de despistagem em larga escala da covid-19 chegou ao fim esta segunda-feira no Grão-Ducado. Um fim anunciado por comunicado pelo ministério da Saúde, o ministério do Ensino Superior e da Investigação e do Instituto da Saúde do Luxemburgo (LIH). Por dia, chegaram a ser feitos até 16.000 testes.

Segundo o comunicado, esta despistagem contribuiu para a estabilização do número de novas infeções da covid-19 no país. A segunda fase de despistagem em larga escala vai iniciar no mês de setembro, mas com uma nova estratégia.

Números da covid "estão a estabilizar" no Luxemburgo De acordo com um dos principais especialistas responsáveis pelo combate à pandemia, o aumento dos casos de infeção por covid-19 no Luxemburgo está a abrandar.

Esta segunda etapa dos testes em larga escala terá várias missões. Uma delas consiste em testar as pessoas vulneráveis e que estão mais expostas ao vírus, como por exemplo os profissionais de saúde, os trabalhadores da Horesca ou os agentes da polícia.

Outro dos objetivos é continuar a testar quem entra no país. Neste momento, o teste de diagnóstico já é proposto aos passageiros que aterram no aeroporto do Findel, e no futuro, será também oferecido aos viajantes na gare central do Luxemburgo.

Nesse sentido, o Governo tenciona também cooperar com os operadores turísticos e agências de viagens. A segunda fase vai durar sete meses e meio e custar 60 milhões de euros.

Sete dos 16 centros de despistagem vão fechar portas durante o mês de agosto, mas poderão ser reativados em caso de necessidade.

Vão ficar abertos os centros de despistagem seguintes:

• Schieren Colmar_N7

• Parc Hosingen

• Luxembourg P&R Bouillon

• Parking Rond-point Raemerich

• Kirchberg Parking Adenauer

• Frisange• P&R_Steinfort

• Bascharage ZI Bommelscheuer

• Rotondes Luxembourg



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.