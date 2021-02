As duas equipas que o Grão-Ducado vai enviar para Portugal chegam ao longo desta semana ao país.

Primeira equipa médica do Luxemburgo chega já no domingo a Portugal

A primeira equipa médica que o Luxemburgo vai enviar para Portugal parte já este domingo.

Num comunicado enviado às redações, o Governo luxemburguês refere que está a ser criada uma primeira equipa composta por um médico e um enfermeiro especializados em cuidados intensivos que parte do Luxemburgo no domingo, 14 de fevereiro.

A segunda equipa, igualmente composta por um médico e um enfermeiro deverá partir no sábado, 20 de fevereiro, adianta o Governo do Luxemburgo no mesmo documento.

A permanência das equipas médicas, que vão reforçar os recursos humanos do hospital de Évora, deve durar duas semanas, precisa o comunicado.

Esta ajuda é vista pelo Governo luxemburguês como "uma ilustração das relações estreitas e amistosas entre o Luxemburgo e Portugal, cimentadas pela existência de uma grande comunidade portuguesa que vive e trabalha no Grão-Ducado, e um ato de solidariedade do Luxemburgo para com um país amigo".

Também a direção do Hospital do Espírito Santo, em Évora, se mostra reconhecida pelo gesto solidário do Grão-Ducado.

"Esta manifestação de solidariedade toca-nos imenso e sensibiliza-nos, e emociona-nos, até, porque a saúde é uma questão global. A pandemia é transversal a todos os países e esta generosidade de saírem do seu país da sua zona de conforto e virem apoiar os hospitais portugueses, no nosso caso um pequeno hospital do interior, tem um enorme significado para nós", refere ao Contacto Maria Filomena Mendes, responsável pelo conselho de administração do hospital.



A implementação deste acordo ente Portugal e Luxemburgo está a ser organizada pelo ministério de Estado, o Alto Comissariado para a Proteção Nacional, o ministério da Saúde, o ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus e o Serviço de Salvamento Aéreo do Luxemburgo, com a assistência da embaixada do Luxemburgo em Lisboa.





