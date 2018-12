A primeira encomenda de canábis medicinal, proveniente do Canadá, já chegou ao Luxemburgo e está a ser distribuída pelas quatro farmácias hospitalares. Uma informação avançada esta quinta-feira pela RTL.

Primeira encomenda de canábis medicinal chegou ao Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS A primeira encomenda de canábis medicinal, proveniente do Canadá, já chegou ao Luxemburgo e está a ser distribuída pelas quatro farmácias hospitalares. Uma informação avançada esta quinta-feira pela RTL.

O projeto de lei que autoriza o uso de canábis medicinal foi aprovado a 2 de julho. A partir do fim do mês de janeiro, os 150 médicos que seguiram uma formação específica, vão poder receitar a canábis terapêutica.

Doentes oncológicos, com esclerose múltipla ou com dores crónicas vão, poder receber tratamento médico à base de canábis.

Estes vão poder aviar a receita médica numa das quatro farmácias hospitalares do país, contando com comparticipação do Ministério da Saúde e não da Caixa Nacional de Saúde como é habitual.

A nova lei é encarada como um 'projeto piloto', já que ao fim de dois anos será alvo de uma análise aprofundada, para determinar o eventual alargamento do uso da canábis medicinal a outros doentes, como por exemplo as pessoas portadoras do vírus VIH.

Note-se que o Governo tenciona, agora, legalizar a venda e o consumo de canábis para fins recreativos. Uma medida que consta do programa do Governo para os próximos cinco anos de legislatura.