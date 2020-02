Depois dos ventos fortes que se fizeram sentir em todo o território, o serviço de previsão de cheias está vigilante esta noite em relação a uma possível subida dos rios Alzette, Syre, Sûre e Chiers.

Previsão de chuva forte deixa autoridades em alerta sobre possíveis inundações

Depois dos ventos fortes que se fizeram sentir em todo o território, o serviço de previsão de cheias está vigilante esta noite em relação a uma possível subida dos rios Alzette, Syre, Sûre e Chiers.

Até meio da madrugada, o nível de alerta está na cor laranja, uma vez que a noite promete ser chuvosa com um prognóstico que aponta para de 7 a 9 litros de água por metro quadrado. Com os solos já saturados e os níveis dos rios já acima do normal, toda a precaução é exigida quando um sistema de baixa pressão se desloca do Mar do Norte em direção ao Luxemburgo.

Nesse sentido, de acordo com o L'essentiel, a Administração da Gestão da Água entrou numa fase de pré-alerta com todas as atenções viradas para o Alzette, o Chiers, o Syre e o Sûre. O nível de alerta laranja pode subir esta noite em várias localidades. A evolução da situação pode ser acompanhada no site floods.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.