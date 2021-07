No sul do país, não se pode excluir a possibilidade de se exceder o nível 1 (cota de pré-alerta) nas bitolas de Hesperange e Pfaffenthal ao final da noite.

Previsões de mau tempo

Meteolux alerta para risco de novas inundações

Madalena QUEIRÓS No sul do país, não se pode excluir a possibilidade de se exceder o nível 1 (cota de pré-alerta) nas bitolas de Hesperange e Pfaffenthal ao final da noite.

A Meteolux alerta para o aumento da chuva, especialmente no sul do país. O organismo não exclui a possibilidade de precipitação local mais intensa. No entanto, é difícil prever a localização exacta das áreas com a precipitação mais esperada.

Em casos isolados, os níveis de água podem subir ao longo da noite. Isto afecta particularmente o sul do país, onde não se pode excluir a possibilidade de se exceder o nível 1 (cota de pré-alerta) nas bitolas Hesperange e Pfaffenthal ao final da noite. O que também deve levar a um aumento global dos níveis de água no rio Alzette.

No entanto, não se espera que os níveis da água em Mersch e Ettelbrück excedam hoje o nível 1.

Devido às tempestades previstas para esta noite, os níveis de água podem subir rapidamente em cursos de água mais pequenos, como resultado de precipitação intensa.

Além disso, a Meteolux assinala que o aviso de inundações se aplica em particular às actividades específicas de Verão que se realizam no curso de água e dos parques de campismo, uma vez que as áreas próximas das margens podem ser inundadas.

Nutras actividades, especialmente em estaleiros de construção, devem também ser verificadas as normas de egurança contra inundações.

