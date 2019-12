Por causa da greve que ainda dura em França, os franceses deverão recorrer aos postos de abastecimento de combustível no Luxemburgo.

Prevê-se uma onda de "turismo de combustível" no Luxemburgo

Não só os transportes públicos estão bloqueado por causa da greve em França: várias refinarias estão a ser afetadas. Por isso prevê-se uma onda de "turismo de combustível" no Luxemburgo. Há uma ameaça de escassez de gasolina durante a época festiva em França. O movimento social contra a reforma das pensões também está a afetar as refinarias do país. Os carregamentos de algumas refinarias foram afectados pela greve, enquanto os manifestantes tentavam bloquear alguns depósitos. De acordo com a RTL em França, sete das oito refinarias estão actualmente em greve. No site mon-essence.fr, já há 346 estações de serviço na França registadas como parcialmente sem combustível, e cerca de uma centena estão totalmente sem gasolina. Para os sindicatos, a este ritmo, uma escassez é uma forte possibilidade. "É claro que vai acontecer, o impacto vai ser grande em algum tempo, não vai haver o suficiente para enchê-lo novamente", anunciou Daniel Bretones, secretário-geral da CGT da refinaria Petroinoes de Lavéra em Martigues (Bouches-du-Rhône). Para ele, os sindicatos estão dispostos a "sacrificar muitas coisas para ganhar", ou seja, a retirar a reforma das pensões. "Estamos muito, muito longe de uma escassez", retorquiu Francis Duseux, presidente da União Francesa das Indústrias Petrolíferas (Ufip), que por sua vez contava apenas 170 estações de serviço (de 11.000) em rutura de um ou mais produtos. Felizmente para os residentes fronteiriços da Lorena, podem recorrer ao Luxemburgo, que deverá registar uma subida do seu tradicional "turismo de combustível".