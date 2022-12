Em causa a segunda acusação de assédio moral por parte de um antigo assistente.

Assédio moral

Presidente do Parlamento Europeu quer reunião com Monica Semedo

Em causa a segunda acusação de assédio moral por parte de um antigo assistente.

A eurodeputada Monica Semedo terá recebido uma carta da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em que esta pede uma reunião. Uma informação avançada esta terça-feira pela RTL.

A razão da missiva é a segunda acusação de assédio moral, por parte de um antigo assistente. O caso foi tornado público em março deste ano e Monica Semedo deverá voltar a ser suspensa por algumas semanas. Durante um determinado período de tempo, não poderá assistir às reuniões do Parlamento Europeu nem receberá ajudas de custo diárias.

Para a comissão do Parlamento Europeu as acusações são fundadas. A luxemburguesa de origem cabo-verdiana rejeitou, num comunicado, as acusações do seu antigo assistente.

Já em 2021, a eurodeputada eleita pelo Luxemburgo tinha sido acusada de assédio moral por parte de três dos seus assistentes. Na altura, o Parlamento Europeu decidiu suspender a eurodeputada por 15 dias sem direito a receber as respetivas ajudas de custo, uma sanção que Monica Semedo aceitou, reconhecendo os seus erros na altura.

Ainda não se sabe quando a reunião com a presidente do Parlamento Europeu vai ocorrer. No entanto, espera-se que Roberta Metsola anuncie as sanções no início do próximo ano.

Ainda segundo a RTL, oito assistentes já abandonaram funções no gabinete de Monica Semedo desde que esta foi eleita, em 2019.



