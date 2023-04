Presidente de Cabo Verde vem ao Luxemburgo e anuncia condecoração de Bettel

Candidata a PM de Cabo Verde "Se for para ganhar com mentiras prefiro perder as eleições" - Janira Hopffer Almada

A ministra da Juventude e Emprego de Cabo Verde, e candidata a primeira-ministra do arquipélago, Janira Hopffer Almada, esteve em pré-campanha no Luxemburgo. Janira diz que prefere perder as eleições do que ganhá-las com recursos a mentiras.