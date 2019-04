Visita de Estado realiza-se a convite do casal grão-ducal.

Presidente de Cabo Verde no Grão-Ducado entre 7 e 9 de maio

Visita de Estado realiza-se a convite do casal grão-ducal.

Jorge Carlos Fonseca, Presidente de Cabo Verde, e a mulher, Lígia Dias Fonseca, vão estar no Luxemburgo entre 7 e 9 de maio, numa visita de Estado a convite do casal grão-ducal. Trata-se da segunda presença do chefe de Estado cabo-verdiano ao país, depois da primeira passagem em 2013.



A informação foi divulgada pelo serviço de imprensa e comunicação do Grão-Ducado. Em junho de 2018, o Contacto noticiou o convite e, no mês seguinte, o chefe de Estado cabo-verdiano confirmou a indicação de que aceitara o convite para visitar o país, faltando nessa altura apenas a data.



Recorde-se que o Grão-Duque Henri realizou uma histórica primeira visita a Cabo Verde em março de 2015, tendo sido recebido com enorme entusiasmo ao longo do programa da visita. Antes, em 2014, o primeiro-ministro Xavier Bettel também visitara o arquipélago, garantindo que o apoio do Luxemburgo a Cabo Verde iria prosseguir.



O Luxemburgo, onde vive uma numerosa comunidade cabo-verdiana, tem apoiado Cabo Verde ao longo dos anos. No ano passado, o Grão-Ducado pediu e viu assegurado o estatuto de observador na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) durante a presença no país de Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros. Em outubro de 2017 fora Mars Di Bartolomeo, então presidente do parlamento, a visitar Cabo Verde.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.