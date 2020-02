Luxemburgo e Cabo Verde preparam uma nova era de cooperação na transição energética e ecológica. Cabo Verde acaba de receber três ministros luxemburgueses. Já a visita de Estado do Presidente de Cabo Verde ao Grão-Ducado tem finalmente data marcada. Jorge Carlos Fonseca estará no Luxemburgo entre os dias 31 de março e 2 de abril.

Presidente de Cabo Verde chega ao Luxemburgo em março

Manuela PEREIRA Luxemburgo e Cabo Verde preparam uma nova era de cooperação na transição energética e ecológica. Cabo Verde acaba de receber três ministros luxemburgueses. Já a visita de Estado do Presidente de Cabo Verde ao Grão-Ducado tem finalmente data marcada. Jorge Carlos Fonseca estará no Luxemburgo entre os dias 31 de março e 2 de abril.

Três governantes luxemburgueses em Cabo Verde. O ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot, a ministra do Ambiente e do Clima, Carole Dieschbourg, e o ministro do Desenvolvimento Sustentável e da Energia, Claude Turmes, regressaram esta quarta-feira de uma visita de trabalho de quatro dias a Cabo Verde.

A deslocação da comitiva governamental ao arquipélago africano prende-se com a preparação do quinto Programa Indicativo de Cooperação (PIC), para o período 2021-2025 para o qual o Luxemburgo deverá destinar 60 milhões euros. A verba representa mais 15 milhões de euros do que o atual PIC, que termina este ano. Isto porque o objetivo é introduzir, a longo prazo, novas áreas de cooperação e ao mesmo tempo reforçar os projetos de transição energética e ecológica. As ações estratégicas de apoio ao desenvolvimento passam pela água, saneamento, emprego, empregabilidade e luta contra a pobreza.

O próximo programa de cooperação com Cabo Verde poderá ser assinado no Grão-Ducado, entre os dias 31 de março e 2 de abril, altura em que o Presidente cabo-verdiano vem ao Luxemburgo, a convite do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa. A visita de Estado de Jorge Carlos Fonseca estava inicialmente marcada para maio de 2019, mas foi adiada devido à morte do Grão-Duque Jean.

Cabo Verde é o principal destinatário das verbas luxemburguesas da Cooperação. Verbas que permitiram construir escolas ou ainda um centro de energias renováveis. O Centro de Energias Renováveis e de Manutenção Industrial (CERMI) foi, de resto, um dos primeiros projetos a ser financiado pelo “Fundo Clima e Energia” do Luxemburgo, no estrangeiro. Isso aconteceu há sete anos.

