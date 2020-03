Esta é a segunda visita oficial adiada, depois de no ano passado o Palácio grão-ducal ter adiar o convite devido à morte do Grão-Duque Jean, a 23 de abril de 2019.

Presidente de Cabo Verde adia visita de Estado ao Luxemburgo

(hdb / Lusa) - O Presidente da República cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, anunciou hoje o adiamento da visita de Estado ao Luxemburgo, prevista para o final do mês de março, devido à pandemia do novo coronavírus.

Numa nota publicada pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca referiu que a decisão foi tomada após receber, na quinta-feira, um telefonema do Grão-Duque Henri do Luxemburgo, que o tinha convidado anteriormente.

"Ficou adiada, por comum acordo, a visita de Estado que faríamos ao Luxemburgo de 31 de março a 2 de abril", divulgou o Presidente de Cabo Verde.

Estava prevista durante esta visita de Estado a assinatura de um quinto Programa Indicativo de Cooperação (PIC V), orçado em 60 milhões de euros, para o período 2021-2025.



No espaço de um ano, esta é a segunda visita de Estado de Jorge Carlos Fonseca adiada, depois de no ano passado o Palácio grão-ducal ter adiado o convite devido à morte do Grão-Duque Jean, a 23 de abril de 2019.