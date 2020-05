Alain Rix acredita que, no inicio, apenas 30 a 40% dos clientes irão regressar.

Presidente da Horesca. "Aconteça o que acontecer, não voltaremos a fechar"

Ana Patrícia CARDOSO

Alain Rix, Presidente da Horesca, disse em entrevista à RTL, que estava "inacreditavelmente feliz" por voltar a abrir.

No entanto, criticou o fato de a comunicação do Governo ser tão escassa. "Estamos muito felizes por podermos reabrir (os nossos estabelecimentos). Mas deveríamos ter sido informados uma semana antes para preparar tudo", disse Rix.

A campanha "Seguro para Servir" da Horesca foi concebida para dar alento a este recomeço após confinamento. "Deveríamos também deixar de assustar as pessoas. Os clientes Horesca ficarão tranquilos quando vierem beber ou comer nos nossos estabelecimentos, mesmo as pessoas vulneráveis".

O presidente acredita que inicialmente apenas 30 a 40% dos clientes irão regressar. No entanto, Rix ficou contente pelo ministro do Turismo, Lex Delles, ter dado seguimento ao pedido de redução da distância mínima de dois metros para 1,5 metros.

De acordo com Rix, as empresas luxemburguesas receberam uma grande ajuda em comparação com alguns países vizinhos. O fato de o Governo estar a oferecer aos residentes e aos trabalhadores pendulares um vale de 50 euros para uma noite num hotel no Luxemburgo irá impulsionar o turismo. Já foram feitas algumas reservas.

O número de infecções aumentará provavelmente após a abertura, mas o presidente Horesca foi muito claro num ponto: "Aconteça o que acontecer, não voltaremos a fechar".





