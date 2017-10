Presidente da Câmara dos Deputados em Cabo Verde para fortalecer cooperação

O presidente da Câmara do Deputados, Mars di Bartolomeo, está em Cabo Verde para uma visita de quatro dias, a convite do seu homólogo Jorge Santos, com o objetivo de fortalecer as relações de cooperação parlamentar entre os dois países.

“A diplomacia parlamentar tem grande importância porque é nos Parlamentos que se tomam decisões sobre o orçamento e os projetos de cooperação. Partimos do princípio que é importante que os parlamentares conheçam a realidade do país com que cooperam. Na diplomacia parlamentar temos às vezes a possibilidade de falar de coisas que não se falam no quadro da diplomacia clássica. Esta cooperação permite a possibilidade de partilha de boas práticas no desenvolvimento da democracia, permite desenvolver a formação política dos cidadãos e incluí-los nas decisões políticas”, disse Mars di Bartolomeo ao Contacto.

O presidente da Câmara dos Deputados foi recebido esta terça-feira como um “amigo” na cidade da Praia por Jorge Santos, pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, e pelo autarca da capital, nesta que foi a sua primeira visita a Cabo Verde.

“Fui acolhido como um verdadeiro amigo nesta minha primeira visita a Cabo Verde. Quando era burgomestre de Dudelange tive vários encontros internacionais com autarcas cabo-verdianos e desde essa altura que tenho uma excelente relação com os cabo-verdianos, também de Dudelange e do Luxemburgo”, diz Di Bartolomeo.



Esta quarta-feira, o segundo dia de visita fica marcado pelos encontros com o Presidente da República Jorge Carlos Fonseca e com o ministro da Economia José Gonçalves, e ainda pelo discurso de Di Bartolomeo perante os deputados na Assembleia Nacional de Cabo Verde.

“No meu discurso, a minha mensagem é que a cooperação deve ser feita entre parceiros e não estar ligada a outras agendas. Uma outra mensagem é a importância da luta contra a desigualdade e a pobreza, um objetivo que nos é comum. Outro ponto é a importância da proximidade dos políticos com os cidadãos, sobretudo nas autarquias. É uma mensagem de amizade, uma mensagem de que também a comunidade cabo-verdiana no Grão-Ducado faz parte integrante do Luxemburgo e que a cooperação entre os dois países é um modelo a ser imitado por outros países”, refere Mars di Bartolomeo.



Mas di Bartolomeo visitou esta terça-feira a Escola de Hotelaria e Turismo, na cidade Praia, projeto financiado pelo Luxemburgo.

Foto: Chambre des Députés

O Luxemburgo é um dos principais parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde. Já esta tarde, a comitiva parlamentar luxemburguesa, que inclui ainda os deputados Michel Wolter (CSV) e Marc Angel (LSAP), parte para a ilha de São Vicente, onde vai visitar o primeiro projeto de habitação social financiado pela cooperação luxemburguesa, na localidade de Campim.

“Esta visita tem também como objetivo ver os frutos desta cooperação através de projetos concretos”, sublinha Mars di Bartolomeo, que viaja esta quinta-feira para a ilha de Santo Antão, de onde são originários grande parte da comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo. Mars di Bartolomeo vai manter contactos com as autoridades locais e visitar ainda outros projetos financiados pelo Luxemburgo.



O último dia vai ser passado na ilha do Sal, com uma visita à cidade turística de Santa Maria e às salinas de Pedra Lume.



Luxemburgo solidário com vítimas dos incêndios

Durante a sua passagem por Lisboa em direção a Cabo Verde, na segunda-feira, Mars di Bartolomeo avistou-se com o seu homólogo Ferro Rodrigues, a quem manifestou “uma mensagem de solidariedade e de empatia da parte dos luxemburgueses, e da forte comunidade portuguesa”.

A comitiva luxemburguesa encontrou-se ainda com o líder de grupo parlamentar Amizade Portugal-Luxemburgo, o deputado Paulo Pisco, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, com quem discutiu os desafios económico-financeiros da União Europeia. “Todas as prioridades económicas e financeiras devem ser acompanhadas por um forte pilar social. A Europa precisa de uma face social porque sem isso a Europa não será aceite”, concluiu.



Henrique de Burgo