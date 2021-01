Graças ao recenseamento automático, há cerca de 50 mil portugueses inscritos no consulado, aptos para votar.

Presidenciais portuguesas. Saiba a que horas e quando pode votar no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Graças ao recenseamento automático, há cerca de 50 mil portugueses inscritos no consulado, aptos para votar.

Os portugueses recenseados no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo vão poder exercer o seu direito de voto para as eleições Presidenciais portuguesas este sábado e domingo.

O voto é presencial e pode ser feito entre as 8h e as 19h durante esses dois dias, numa das duas mesas de voto no consulado (Route de Longwy, n° 282, Merl), na capital.

Com as eleições em plena pandemia, o cônsul Gomes Samuel garantiu recentemente à Rádio Latina que vão estar garantidas "todas as medidas sanitárias e de distanciamento social" dentro do consulado, para assegurar este "dever cívico de todos os cidadãos".

Os eleitores terão de apresentar um documento de identificação, seja o cartão do cidadão (mesmo que caducado), passaporte, bilhete de identidade ou carta de condução.

Nas últimas eleições presidenciais portuguesas o Luxemburgo tinha menos votantes. Eram 2.027 inscritos, em 2016, mas desses apenas 527 se dirigiram ao consulado para exercer o seu direito de voto (74% de abstenção).

Agora, graças ao recenseamento automático, há cerca de 50 mil portugueses inscritos no consulado, aptos para votar. Daí, se esperar uma subida a taxa da abstenção.Em 2016, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa também ganhou as eleições no Luxemburgo, com 51,82% dos votos. Dos candidatos que se recandidatam este ano, destaque para Marisa Matias, que em 2016 obteve 10,94% dos votos dos portugueses registados no posto consular do Grão-Ducado. A candidata do Bloco de Esquerda ficou em terceiro lugar, após o candidato do PS.Há quatro anos, o candidato Vitorino da Silva, conhecido como Tino de Rans, ficou em sexto lugar, arrecadando no Luxemburgo 1,15% dos votos.



*com Manuela Pereira

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.