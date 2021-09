O antigo primeiro-ministro tem encontro marcado com a comunidade cabo-verdiana na quinta-feira, na sede da associação Amizade Cabo-verdiana.

Presidenciais

Candidato às presidenciais de Cabo-Verde em campanha no Grão-Ducado

Henrique DE BURGO O antigo primeiro-ministro tem encontro marcado com a comunidade cabo-verdiana na quinta-feira, na sede da associação Amizade Cabo-verdiana.

O candidato às eleições presidenciais em Cabo Verde Carlos Veiga vai estar no Luxemburgo na quinta-feira, 9 de setembro, em campanha para o sufrágio de outubro.

Segundo informações recolhidas pela Rádio Latina junto do mandatário do candidato no Luxemburgo, Nelson Mascarenhas, a visita vai ser de apenas um dia. Carlos Veiga tem encontro marcado com a comunidade cabo-verdiana. Leia mais aqui.

