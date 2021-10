A taxa de abstenção foi muito elevada, com 75%.

Eleições

Presidenciais cabo-verdianas. José Maria Neves também ganha no Luxemburgo

Henrique DE BURGO A taxa de abstenção foi muito elevada, com 75%.

O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde José Maria Neves venceu as eleições presidenciais no Luxemburgo. José Maria Neves obteve um total de 279 votos nas quatro mesas espalhadas pelo Grão-Ducado, o que representa 66% dos votos.

Entre os outros seis candidatos, e segundo os dados da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Veiga recolheu 121 votos, Fernando Rocha 7, Hélio Sanches 6, Gilson Alves e Casimiro de Pina 3 cada, enquanto Jaime Monteiro não recebeu nenhum voto.

Com apenas 429 votantes em 1.718 recenseados, a taxa de abstenção foi de 75%, bastante superior à média global de 52%. José Maria Neves ganhou no domingo em Cabo Verde e em todos os círculos eleitorais da diáspora, à primeira volta, com 51,7% dos votos. Já o seu principal opositor, Carlos Veiga, voltou a falhar a eleição, pela terceira vez (2001 e 2006), garantindo 42,4% dos votos.



