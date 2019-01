Nome do sucessor de Claude Haagen será conhecido no próximo dia 22.

Presidência do LSAP: Prazo para a entrega de candidaturas termina hoje

Nome do sucessor de Claude Haagen será conhecido no próximo dia 22.

Acaba hoje o prazo para a apresentação de candidaturas à presidência do partido socialista luxemburguês. Para já, segundo a RTL, o deputado Franz Fayot parece ser o único candidato à liderança.

Provavelmente só amanhã é que se deve saber quem são, oficialmente, os candidatos à sucessão de Claude Haagen, à frente dos socialistas desde março de 2014. A eleição do seu substituto está marcada para o dia 22 deste mês, no congresso nacional de Bascharage.

Este é um de dois congressos agendados para este mês e aguardados com alguma expectativa, já que estão em causa duas das grandes forças partidárias nacionais.

Na semana passada, soube-se que Serge Wilmes e Frank Engel vão disputar, também no final deste mês, a presidência do Partido Cristão Soial (CVS). A decisão será conhecida no congresso nacional do partido, marcado para o próximo dia 26, em Moutfort.

Diana Alves