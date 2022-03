Este tipo de análise permite detetar o aparecimento e/ou a reemergência do vírus no país, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19.

Presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais mantém-se elevada no Luxemburgo

As análises às águas residuais do país continuam a registar uma presença "elevada" do SARS-CoV-2, (vírus que provoca a covid-19) segundo o relatório mais recente do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa).

Da análise feita nas 13 estações de purificação entre 6 a 13 de março emerge "uma elevada prevalência nacional do vírus", pode ler-se no estudo. O estudo conclui valores semelhantes nas várias estações de purificação espalhadas pelo Grão-Ducado, à exceção de Troisvierges, onde foram constatados valores de contaminação mais elevados do que nos outros casos.

Apesar do aumento de novos casos no país nos últimos dias, de acordo com os investigadores os valores observados na análise da água são semelhantes aos observados nas últimas semanas.

Note-se que o Grão-Ducado registou na semana passada 5.968 novas infeções, um aumento de 24% em comparação com a semana anterior.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus responsável pela covid-19 nas amostras de água.

Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento e/ou a reemergência do vírus no país, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19.



