Presença de SARS-CoV-2 nas águas residuais diminui, mas mantém-se ainda elevada

A estação de Grevenmacher foi onde se verificou a prevalência mais elevada do vírus na semana passada.

A presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais diminuiu na semana de 18 de abril, mas ainda assim mantém-se em níveis elevados.

De acordo com o relatório "Coronastep" realizado pelos investigadores do Luxembourg Institute of Technology (LIST), a prevalência do vírus nas 13 estações de tratamento de águas residuais do país "está mais baixa comparada com os números da semana anterior", mas ainda assim com uma "prevalência ainda muito elevada, com um fluxo entre 1 e 2 x 1012 cópias de RNA por dia por 100.000 habitantes equivalentes."

Numa escala de cores que vai desde o verde escuro (ausência de vírus) ao vermelho (elevada prevalência), a semana passada está, assim assinalada como cor-de-laranja, o que indica uma "prevalência ainda muito elevada" do vírus que provoca a covid-19 nas águas residuais do Grão-Ducado. A estação de Grevenmacher foi onde se verificou a prevalência mais elevada na semana 16 deste ano. Em sentido contrário, Beggen e Boevange-sur-Attert são as estações com a menor prevalência, de acordo com os dados.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus responsável pela covid-19 nas amostras de água de 13 estações de tratamento do Grão-Ducado.

Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento e/ou a reemergência do vírus no país, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19.

