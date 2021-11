Trata-se de um “crescimento lento e progressivo”, ao contrário do que se verificou nas últimas três vagas pandémicas.

Pandemia

Presença de Covid-19 nas águas residuais aumentou na semana passada

Susy MARTINS Trata-se de um “crescimento lento e progressivo”, ao contrário do que se verificou nas últimas três vagas pandémicas.

Não há melhorias à vista. A presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais continua elevada no Luxemburgo, sendo que se registou um ligeiro aumento na semana passada.

Das análises feitas nas 13 estações de purificação resulta uma “elevada prevalência nacional do vírus” com valores a um nível similar aos registados nas duas últimas semanas.

Estes dados constam no mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa).

Os cientistas apontam que a tendência geral, ao longo das semanas, é claramente para o aumento de casos. Trata-se de um “crescimento lento e progressivo”, ao contrário do que se verificou nas últimas três vagas pandémicas.

Na semana de 8 a 14 de novembro, o Luxemburgo viu o número de novos casos aumentar quase 20%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.