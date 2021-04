Uma taxa que aumentou face à semana anterior, em que a variante britânica estava presente em 74,1% dos casos. Estes dados foram revelados no último boletim semanal do Ministério da Saúde.

Presença da variante britânica no Luxemburgo continua a aumentar

A variante britânica está na origem de 81,4% dos contágios por SARS-CoV-2, no Grão-Ducado. Dos 661 casos positivos sequenciados na semana de 5 a 11 de abril, mais de 81% das infeções foram provocadas pela variante britânica (B.1.1.7). Uma taxa que aumentou face à semana anterior, em que a variante britânica estava presente em 74,1% dos casos. Estes dados foram revelados no último boletim semanal do Ministério da Saúde.

Em sentido inverso, a percentagem da variante sul-africana (B.1.351) diminuiu, tendo sido detetada em 14,2% das amostras sequenciadas contra 19,4% na semana anterior. A variante brasileira (P.1) representa 1,1% dos casos no Luxemburgo .Os 661 casos sequenciados representam 50,7% dos 1.261 casos positivos detetados no país na última semana. Um valor bem acima dos 10% recomendados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, para se ter um resultado representativo da população infetada.



