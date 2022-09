A iniciativa "Fita Amarela" chega aos pomares da cidade do Luxemburgo, permitindo aos residentes colher as maçãs nas árvores assinaladas. Saiba quais são os dias do evento.

Contra o despredício

Prepare o cesto para colher maças grátis na capital

É a primeira vez que vai decorrer na capital do Luxemburgo a iniciativa "Fita Amarela", que permite aos residentes colher durante quatro dias, gratuitamente centenas de maçãs dos pomares da cidade.

Uma iniciativa que visa reduzir o desperdício alimentar já que todos os anos quilos de fruta apodrecem nos pomares e caem no chão. Na época em que a fruta está pronta a ser colhida, a "Fita Amarela" permite evitar que se estrague e oferece aos residentes uma oportunidade de saborear fruta diretamente colhida das árvores.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Há diversas espécies de macieiras nos pomares da capital. Photo: Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Há diversas espécies de macieiras nos pomares da capital. Photo: Chris Karaba Um dos maiores pomares da capital, o Klouschtergaart, possui 50 árvores. Photo: Chris Karaba As maçãs podem ser colhidas gratuitamente das árvores com uma fita amarela. Chris Karaba

Os primeiros dois dias de recolha gratuita decorrem já na próxima sexta-feira e sábado, dias 23 e 24 setembro respetivamente, e os outros dois a 30 de setembro e 1 de outubro.

As frutas podem ser colhidas nos pomares públicos nos bairros do Grund e de Belair, unicamente nas árvores assinaladas com uma fita amarela.

"Quilos de frutas que podem ser utilizados para fazer sumos, geleias ou tartes", pelos residentes, escreve o Ministério da Agricultura, um dos organizadores da iniciativa juntamente com o Syvicol, o sindicato das cidades e vilas do país. A fita amarela serve também para evitar que as frutas sejam colhidas involuntariamente das árvores de propriedades privadas.



A "Fita Amarela" já decorre noutras cidades do país, mas é a primeira vez que a capital acolhe a iniciativa.

"Fita Amarela" na capital: Dias e horário Durante quatro dias, os interessados podem recolher fruta gratuitamente, e para uso próprio, nos pomares da Klouschtergaart no Grund (Plaetisstraat) e no bairro de Belair (Avenida Gaston Diderich). Os funcionários do Departamento de Parques estarão à disposição para responder às perguntas dos interessados. 23 de setembro (12h às 19h) 24 de setembro (10h às 17h) 30 de setembro (12h às 19h) 1 de outubro (10h às 17h) Para mais informações sobre a "Fita Amarela" e outros municípios participantes, consulte o site da iniciativa.

