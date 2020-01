O prémio do Euromilhões saiu no Luxemburgo. Um apostador com uma aposta feita no Grão-Ducado acordou esta manhã com uma conta bancária mais recheada: com mais 28,6 milhões de euros.

Prémio do Euromilhões sai no Luxemburgo

Os números que deram a vitória a este apostador foram: 3, 4, 6, 9 e 24 e as estrelas 5 e 8. O vencedor tem agora 60 dias (até 24 de março) para reclamar o seu prémio.

Na próxima terça-feira, o prémio derá de 17 milhões de euros, segundo o site do Euromilhões.