Prejuízos das empresas devido ao mau tempo vão em 4,6 milhões

Firmas atingidas pela intempérie contactaram o ministério da Economia com pedidos de apoio à reconstrução.

As empresas declararam, até ao momento, prejuízos no valor de 4,6 milhões de euros, na sequência dos estragos causados pela intempérie do início deste mês no Luxemburgo, segundo dados indicados pelo ministério da Economia.



Entre três dezenas de empresas em causa (hotéis, restaurantes, parques de campismo, além de outras na área artesanal e de serviços), dois terços contactaram já o ministério com os cálculos referidos para beneficiarem dos apoios anunciados pelo Governo para a reconstrução.

O ministério da Economia reitera o pedido de que os atingidos entrem em contacto com Laurent Solazzi (Tél.: 247-84168/GSM: 621 203 021 / E-mail: laurent.solazzi@eco.etat.lu) para que os diferentes meios de apoio sejam colocados à disposição.







