Preços dos bens e serviços em alta em agosto

Manuela PEREIRA O Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu 0,8% em agosto face ao mês anterior.

A explicar este aumento mensal dos preços dos bens e serviços no Luxemburgo está o fim dos saldos de verão que decorreram durante o mês de julho, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Até porque se se neutralizar as variações devidas aos saldos e se excluir os produtos petrolíferos, os preços dos outros bens e serviços subiram 0,2 pontos percentuais.

A compra de vestuário e calçado pesou na carteira dos consumidores. Quem comprou esses artigos pagou em média mais 12,9% do que no mês de julho.

A puxar os preços para baixo, depois de dois meses em alta, estiveram os produtos petrolíferos (-1,5%). O preço do gás canalizado caiu 4,6% e a fatura do gasóleo de aquecimento recuou 0,7%.

No cômputo geral, os preços dos produtos alimentares estagnaram em agosto. Mas há contudo diferenças. O peixe fresco (-3,8%) e os legumes (-1,7%) ficaram mais baratos. Já a fruta (+1,9%), e o café e chá (+1,3%) aumentaram. E se compararmos com agosto de 2019 regista-se uma subida. A alimentação está 2,3% mais cara do que há um ano e os preços subiram quase 1% (+0,9%) face ao mês de fevereiro.

Com esta última comparação, o Statec explica, embora de forma implícita, que os produtos alimentares estão mais caros devido à pandemia de covid-19. Já que fevereiro foi o mês que precedeu a eclosão da crise pandémica no país, com o primeiro caso a ser diagnosticado a 29 de fevereiro.

Feitas as contas, a taxa de inflação caiu para 0,6%, menos 0,3 pontos percentuais do que em agosto de 2019.

