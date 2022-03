Um novo relatório do Statec e do Observatório da Habitação revela mostra quais são as comunas mais caras e mais baratas para viver. A conclusão: quanto mais longe da capital, mais acessível.

Luxemburgo 2 2 min.

Habitação

Preços das casas continuam a aumentar. Quais as comunas mais caras e as mais baratas do Luxemburgo?

Tiago RODRIGUES Os preços exorbitantes das casas no Luxemburgo não são novidade. Especialmente se falarmos da capital, onde o preço médio de uma habitação é superior a um milhão de euros. Um novo relatório do Statec e do Observatório da Habitação revela quais são as comunas mais caras e mais baratas para viver. A conclusão: quanto mais longe da capital, mais acessível.

Segundo o relatório, o preço de venda por m² "depende principalmente do tipo de apartamento, a sua área de superfície e a sua localização". Em média, um apartamento em construção é entre 10% e 20% mais caro do que um apartamento já existente com uma superfície comparável. Depois, o preço por m² diminui consoante a área da superfície do imóvel.



Os preços de venda por m² tendem a diminuir com a área da superfície da residência. Gráfico: Statec

A localização também é um fator determinante. O preço dos apartamentos diminui bastante à medida que nos afastamos da capital. No cantão do Luxemburgo, por exemplo, o preço médio de uma casa é de 1,5 milhões de euros, quase o dobro do preço médio no norte do país.

Para as casas, os preços médios por região são sistematicamente inferiores aos preços médios por zona geográfica, o que indica uma forte assimetria na distribuição dos preços de venda, explica o Statec.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Gráfico: Statec

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Gráfico: Statec Gráfico: Statec

Olhando para o gráfico do Statec referente ao preço médio de venda por m² de apartamentos existentes, podemos observar que os valores mais elevados estão concentrados no centro do país: nas comunas do Luxemburgo, Hesperange, Leudelange, Bertrange, Strassen, Walferdange. Kopstal e Steinsel, o preço médio é de 9.000 euros por m² ou mais.

As comunas mais baratas são as do norte, como Clervaux, Weiswampach, Troisvierges, Wincrange, Parc Hosingen, Wiltz ou Winseler, cujo preço médio é inferior a 6.000 euros por m².

Nem no centro, nem nas fronteiras. Qual é o melhor lugar para viver no Luxemburgo? Com o aumento constante dos preços das casas no Grão-Ducado, muitas pessoas fugiram para os países vizinhos nos últimos anos. Agora os valores também estão a subir nas zonas fronteiriças.

O mapa dos preços médios de venda por m² dos apartamentos em construção é bastante semelhante, concentrando os valores mais elevados no centro e os mais baixos no norte. Nas comunas do Luxemburgo, Hesperange, Bertrange, Strassen, Walferdange, Niederanven, Kopstal e Steinsel, o preço médio é de 10.000 euros por m² ou mais.

Já as comunas de Weiswampach, Clervaux, Wiltz, Parc Hosingen, Lac de la Haute Sûre, Vianden, Grosbous e Beaufort são as mais baratas para comprar um apartamento novo, com um préço médio inferior a 6.000 euros por m².

Preços das casas aumentaram 14% no último ano

No quarto trimestre de 2021, os preços das habitações (apartamentos e casas em conjunto) aumentaram 12% em comparação com o quarto trimestre de 2020, o que representa um abrandamento das taxas observadas nos trimestres anteriores.

Preços das casas aumentam 15% por ano no Luxemburgo O Luxemburgo precisa anualmente, no mínimo, de seis mil novas habitações. Mas atualmente só são construídas quatro mil.

No conjunto de 2021, os preços das casas aumentaram 13,9% em comparação com o ano anterior. Em 2020, o aumento médio anual foi de 14,5% e em 2019 foi de 10,1%.



No quarto trimestre de 2021, o preço dos apartamentos antigos aumentou 13,3% em comparação com o mesmo período de 2020; o dos apartamentos novos subiu 10,5% e o das casas antigas aumentou 12,5%.



Gráfico: Statec

O aumento mais significativo no quarto trimestre de 2021 foi observado nos preços dos apartamentos em construção, que aumentaram 7,7% em comparação com o trimestre anterior. Os índices dos apartamentos existentes e casas antigas aumentaram menos rapidamente do que nos trimestres anteriores: 2,3% e 1,1% respetivamente, em variação trimestral.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.