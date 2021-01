Preços das casas aumentaram mais de 90% na última década

Os preços das casas no Luxemburgo aumentaram 90,5% entre o terceiro trimestre de 2010 e igual período de 2020. O país apresenta a terceira subida mais pronunciada entre todos os Estados-membros da União Europeia (UE), de acordo com o Eurostat.

A Estónia e a Hungria, com 105,1% e 92,2% respetivamente, são os únicos países do bloco onde a evolução dos preços foi mais carregada do que a do Grão-Ducado na última década.

A Estónia e a Hungria, com 105,1% e 92,2% respetivamente, são os únicos países do bloco onde a evolução dos preços foi mais carregada do que a do Grão-Ducado na última década.

Os gráficos do gabinete europeu de estatística mostram que os preços das casas aumentaram em 23 Estados-membros e desceram em apenas quatro naquele período.

UE. Luxemburgo com maior aumento do preço das casas no 3º trimestre de 2020 A subida está muito acima do aumento registado no conjunto dos países do bloco, que foi de 5,2%.

Grécia, Itália, Chipre e Espanha são os países onde os preços recuaram entre o terceiro trimestre de 2010 e o mesmo período de 2020.

No que toca à evolução das rendas, os preços cresceram a um ritmo mais lento. Enquanto os preços das casas progrediram 26,8% na UE, no período de referência, os das rendas avançaram 14,6%.

Por cá, o aumento dos preços das rendas ficou abaixo da média europeia.



