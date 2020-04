O último estudo da atHome sobre imobiliário, publicado esta segunda-feira, revela um aumento dos preços no setor ao longo do último ano.

Preço dos apartamentos sofreu aumento de 15% num ano

O documento revela que os preços de aluguer aumentaram 6% num ano para os apartamentos e 2% para as casas. É necessário contar em média 1.616 euros por mês para o primeiro caso e 2.963 euros para o segundo.

Geograficamente, o centro do país continua a ser a zona mais cara, nota o estudo, destacando que a capital e o centro do país representam 67% das propriedades de aluguer do país.

Mas o aumento dos preços é ainda maior no que respeita à venda de imóveis: 15% para os apartamentos e 9% para as casas, com preços médios que atingem respectivamente 559.873 e 882.099 euros para as casas mais antigas.

Para as casas novas, o preço médio é de 6.596 euros por metro quadrado no país, com um pico de 9.528 euros na capital.

A oferta ainda é insuficiente, o que "continua a fazer subir os preços", de acordo com o estudo.

