Preço do gás chega a ser 15 vezes superior ao habitual no Luxemburgo

Preço do gás chega a ser 15 vezes superior ao habitual no Luxemburgo

Susy MARTINS Segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, em comissão parlamentar, os preços do gás "ultrapassam por momentos os 300 euros por megawatt hora (MWh)".

Os preços da energia, e sobretudo o preço da gás, têm conhecido um forte aumento há vários meses e afetam cada vez mais a vida da população residente no Luxemburgo.

Segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, em comissão parlamentar, os preços do gás “ultrapassam por momentos os 300 euros por megawatt hora (MWh)”, ou seja, 15 vezes mais do que o nível do preço habitual antes da crise sanitária.

O projeto de lei sobre esta matéria (n° 7980), que foi analisado pelos deputados, tem como objetivo compensar o aumento do custo do gás natural, ligado nomeadamente ao conflito russo-ucraniano.

O documento prevê que o Estado assuma os encargos financeiros de utilização da rede de distribuição do gás para os utilizadores que têm um consumo máximo de 65 metros cúbicos por hora. Uma medida que deverá vigorar até 31 de dezembro de 2022.

Os deputados acolheram de forma positiva o projeto de lei, mas questionaram o ministro Claude Turmes se esta compensação financeira equivale à medida sobre a redução de 7,5 cêntimos decidida pela tripartida para o gasóleo de aquecimento.

Ora, o ministro afirmou que as compensações para o gás são ligeiramente mais elevadas, mas que no final as duas medidas estão equilibradas, até porque os preços do gás aumentaram muito mais que os preços do gasóleo de aquecimento.





