Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, as vendas de habitações novas caíram um terço.

Observatório da Habitação

Preço das casas novas aumentou 18% e as vendas caíram a pique

Susy MARTINS Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, as vendas de habitações novas caíram um terço.

Nos meses de julho, agosto e setembro, os preços da habitação aumentaram 11,1% em comparação com o período homólogo do ano passado. Este aumento deve-se sobretudo à inflação. Esta é a conclusão do último relatório do Observatório da Habitação.



Soam os alarmes. Menos 1500 casas construídas em 2023 no Luxemburgo A Câmara de Artes e Ofícios e a Federação de Artesãos propõem seis medidas temporárias e a curto prazo para evitar que a crise no setor da construção se agrave.

O maior aumento regista-se nos apartamentos construídos recentemente. Num ano, os preços aumentaram 18%. Este aumento tem consequências na venda de apartamentos. Segundo o relatório, em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, as vendas caíram um terço.

Esta tendência de queda nas vendas, também se regista noutros imóveis. A venda de apartamentos mais antigos caiu 10% e a das casas 13%.

Sobre as rendas, o relatório do Observatório da Habitação dá conta de que houve um aumento. Num ano, as rendas cresceram 4,7%.



