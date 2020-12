Esta alteração ao código do trabalho deverá vigorar até 30 de junho do próximo ano.

Prazo para entregar baixa médica devido à covid-19 vai ser alargado para oito dias

Susy MARTINS Esta alteração ao código do trabalho deverá vigorar até 30 de junho do próximo ano.

A central sindical OGBL tem estado preocupada com o prazo de entrega das baixas médicas aos empregadores, em caso de quarentena ou de isolamento devido à covid-19.

Atualmente o código do trabalho prevê três dias para entregar o certificado ao patrão, mas com o número elevado de novos casos e de pessoas que estiveram em contacto direto com alguém infetado, esse prazo é dificilmente respeitado.

Para salvaguardar os direitos dos trabalhadores, o sindicato interveio várias vezes junto dos ministérios competentes, como também da Caixa Nacional de Saúde (CNS), para aumentar o prazo legal de entrega da baixa médica.

O Governo depositou a 27 de novembro um projeto de lei que vai nesse sentido e que já obteve um parecer positivo por parte do Conselho de Estado.

A OGBL saúda a rápida reatividade do Executivo neste dossiê.

O projeto de lei que ainda tem de ser aprovado pelo Parlamento prevê um alargamento do prazo de entrega de três para oito dias.

Fica-se ainda a saber, através do comunicado da central sindical, que esta alteração ao código do trabalho deverá vigorar até 30 de junho do próximo ano.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.