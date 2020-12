Com cafés e e restaurantes fechados até meados do próximo mês, a Sodexo e a Edenred decidiram prolongar a validade dos cheques-refeição (“chèques-repas”, em francês).

Prazo de validade dos “chèques-repas” vai ser prolongado

Em declarações ao L’Essentiel, as duas empresas, que gerem o sistema de cheque-refeição no Luxemburgo, revelaram que o prazo de validade que os trabalhadores têm para usar aqueles vales vai ser prolongado até ao fim de junho de 2021. Inicialmente, os títulos expiravam em fevereiro.

De acordo com os responsáveis, citados pelo diário, “a Via Luxembourg, a federação que emite os vales-refeição no país, pôs em prática uma medida excecional para preservar o poder de compra dos beneficiários dos cheques-refeição e dar apoio aos restaurantes neste momento difícil”.

Os cheques-refeição, que algumas empresas atribuem aos seus trabalhadores, podem ser usados em estabelecimentos como restaurantes, supermercados ou bombas de gasolina. Têm um valor de 10,80 euros cada e destinam-se à compra de produtos alimentares.

Cafés e restaurantes – entre outros estabelecimentos – estão encerrados desde o final do mês de novembro e assim vão continuar pelo menos até 15 de janeiro.

Por essa altura, terão estado de portas fechadas durante cerca de sete semanas, naquele que é o segundo encerramento prolongado imposto no setor desde o início da pandemia.



